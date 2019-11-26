مرتضى منصور يهاجم نجوم الزمالك بشأن المدرب "ميتشو"

هاجم رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، نجوم الفريق القدامى عقب استشارتهم الرياضية بشأن التعاقد مع اللاعب الصربي "ميشو" كمدير فني للفريق.

وجاءت تصريحات مرتضى منصور في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بعد تراجع نتائج نادي الزمالك، بعد تولي "ميتشو" قيادة الفريق الأبيض.

وتساءل منصور، "أين من اختاروا ميتشو؟ يختبئون الآن".

وأضاف "إن من اختاروا اللاعب الصربي لا يجرؤن في الخروج أو يتحدثون عن فشل المدرب الجديد.

وتلقى الفريق الابيض خسارة مدوية، مساء أمس الاثنين، أمام فريق إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبعد الهزيمة تراجع الزمالك إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

وكان فريق الزمالك قد واجه خسارة لقب السوبر المصري امام نظيره الأهلي هذا الموسم 2019، قبل ان يفقد النادي تحت قيادة المدرب الصربي "ميتشو" خمس نقاط خلال الجولات الخمس الأولى في الدور المصري الممتاز.