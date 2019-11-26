لجنة الأسرى تحمل "اسرائيل" مسؤولة استشهاد أبو دياك وتدعوا لوقفات تجوب العالم

حملت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك داخل السجون بسبب الاهمال الطبي.

ودعت لجنة الأسرى بمؤتمر صحفي اليوم في قطاع غزة، أن المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية لمواكبة واجباتها في حماية حقوق الانسان وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وطالبت اللجنة، جميع دول العالم والمؤسسات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية والعربية والدولية لمعاينة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية للاطلاع على الحالة الصحية للأسرى الأبطال.

وقالت: "آن الأوان على العالم أجمع بأن يستمع لصوت الضحية وعدم الكيل بمكيالين".

كما طالبت لجنة القوى والفصائل الفلسطينية بتنظيم وقفات تضامنية انسانية غير تقليدية تكون مؤثرة وقادرة على استنهاض الحس الانساني والقانوني في العالم وتحويل قضية الشهيد الأسير أبو دياك لقضية انسانية وقضية رأي عام عالمي لفضح جرائم الاحتلال.

وكان الاسير أبو دياك استشهد صباح اليوم الثلاثاء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد صراع مع مرض السرطان ولعدم تقديم العلاج اللازم من قبل إدارة مصلحة السجون.

وباستشهاد الاسير أبو دياك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال إلى 222 أسيرًا فلسطينيًا وجميعهم استشهدوا بعد الاعتداء عليهم وبسبب الاهمال الطبي المتعمد.