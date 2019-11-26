اصابة ثلاثة صحفيين جراء اعتداءات الاحتلال في البيرة

أصيب ثلاثة صحفيين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للمسيرات التي لبت دعوة الفصائل الفلسطينية احتجاجًا على اعلان واشنطن بقانونية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أصاب الصحفي محمد تركمان برصاصة واحدة، والصحفي عاطف نوفل برصاصة في الكتف، والصحفية براءة عرار بقنبلة صوت خلال تغطيتهم للمواجهات الدائرة على المدخل الشمالي من مدينة البيرة قرب مدينة رام الله.

وأوضحت المصادر بأن الطواقم الطبية نقلت الصحفيين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

اصابة العشرات

يُشار إلى أن العشرات من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق الشديد جراء القاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه المواطنين المنتفضين تلبية للفصائل الفلسطينية.

واندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة تلبية لدعوة الفصائل الفلسطينية احتجاجاً على اعلان واشنطن بقانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ذات السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب القصوى في الضفة الغربية المحتلة، استعدادا لمواجهة المسيرات.

وقد انطلقت صباح اليوم مسيرات حاشدة في مختلف محافظات الوطن، تزامنت مع إضراب جزئي، ومواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق التماس.

صورة الصحفي المصاب محمد تركمان.

