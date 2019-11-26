الافراج عن بلال وبسام ذياب بعد ساعات من اعتقالهما على يد قوات الاحتلال

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء عن الأسيرين بلال وبسام ذياب بعد اعتقال دام ساعات عدة بزعم إجراء تحقيق أمنية معهما.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات مكثفة فجر اليوم الثلاثاء جابت مدن ومحافظات مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
ومن بين المعتقلين بلال وبسام ذياب.
وذكر جيش الاحتلال أنه اعتقل 12 فلسطينيًا فجر الثلاثاء.
وعرف من المعتقلين:
١. ياسر أبو عجمية- بيت لحم
٢. المحرر عماد محمد ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم
٣. راجي المسالمة- بيت عوا غرب الخليل
٤. المحرر محمد حمزة حرز الله- يعبد جنوب جنين
٥. المحرر نجيب عمر مرشد- كفر دان قرب جنين
٦. هاشم معن عفانة- قلقيلية
٧. يوسف الشيخ- بدو شمال غرب القدس
٨. محمد جهاد شحادة- عوريف قرب نابلس
٩. المحرر بلال ذياب- جنين
١٠. بسام ذياب- جنين