6 قتلى وعشرات الجرحى جراء وقوع زلزال ضرب ألبانيا

توفى 6 مواطنين ألبانيين وأصيب العشرات بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع زلزال ضرب دولة البانيا جنوب شرق قارة أوروبا.

وأعلنت الحكومة الألبانية حالة الطوارئ، عقب وقوع الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم، والتي بلغت قوته 6.4 درجة وفق مقياس ريختر، وهو ثاني زلزال يهز المنطقة خلال شهرين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، "إنه تم العثور على جثتي سيدتين تحت أنقاض مبنى سكني في قرية ثوماني"، مضيفًا أن رجل آخر لقي مصرعه في بلدة كوربين تعرض لنوبة فزع وقفز من اعلى المبنى.

وتعرضت مئات المنازل إلى التشقق والسقوط الكلي والجزئي على بعد 40 كيلو مترًا من البحر الادرياتيكي، فيما لا يزال رجال الإطفاء وقوى الإنقاذ يساعدون السكان المحاصرين تحت الأنقاض في منطقتي دوريس وثوماني.







