مظاهرات لبنان ينتفض: سعد الحريري يعلن موقفه من تشكيل حكومة لبنانية جديدة

أعلن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري مساء اليوم الثلاثاء عن موقفه الرسمي من امكانية تشكيله حكومة لبنانية جديدة برئاسته.

ووفقًا لوسائل الاعلام المحلية اللبنانية فإن سعد الحريري قال: "لا رغبة لدي بتشكيل الحكومة الجديدة" مشددا على أن قراره صريح وقاطع.

وأوضح بان الرئيس اللبناني ميشال عون حث على إجراء مشاورات لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة لبنانية جديدة.

وأكد أنه لا يرى حلا للأزمة الاقتصادية في لبنان، إلا بتشكيل حكومة من الأخصائيين.

ومنذ 17 اكتوبر/تشرين الأول تشهد الجمهورية مظاهرات لبنان ينتفض احتجاجًا على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.