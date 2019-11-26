تفعيل رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 11 - 100 دولار

فعّلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، اليوم الثلاثاء، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 11 نوفمبر 2019، وبذلك بالتعاون مع اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة.

فحص المنحة القطرية اضغط هنــا

وتبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، غدا الأربعاء، بصرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة. وفق السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة.

من جهته، ذكر السفير القطري العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 70 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وأوضح السفير العمادي أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع تستمر لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات المواطنين على مكاتب البريد في قطاع غزة.

يذكر أن الشهر الماضي شهد صرف مساعدات نقدية من اللجنة القطرية لـ 75 ألف من العائلات الفقيرة في قطاع غزة، فيما تواصل الصرف لعدة أيام وفق الآلية ذاتها المعمول بها في كل مرة.

في سياق متصل، أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وشدد الخضري في تصريح صحفي أن هذا الوضع الخطير يعد أحد أوجه ونتائج الحصار الممتد لثلاثة عشر عاماً، وأدى إلى إيجاد واقع اقتصادي في حالة انهيار بشكل مستمر ودائم، مضيفا أن "هذا يعطي الصورة الحقيقية حول الارتفاع المخيف والمتزايد بشكل مستمر في معدلات الفقر والبطالة"".

وكشف الخضري أن مليون ومائة ألف ممن يعتمدون على المساعدات هم لاجئين يتلقون مساعداتهم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وأربعمائة ألف من مؤسسات إغاثية محلية ودولية.