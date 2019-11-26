آلىة السفر عبر معبر رفح البري غدا الاربعاء 2019/11/27

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 2019/11/27.

وأوضحت الوزارة ان السفر غدًا، سيكون للمتبقي للحافلة الخامسة من كشف (11/25)، ومن الحافلة السادسة حتى الحافلة التاسعة (الرقم 80).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غد الأربعاء الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الداخلية بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ونوهت بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.