ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

البنتاغون يرفض بيع الامارات طائرات (F 35)

  • فلسطين اليوم - ابو ظبي
  • 14:31 - 26 نوفمبر 2019
طائرة اف 35 طائرة اف 35
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

رفضت الولايات المتحدة الامريكية، بيع دولة الامارات العربية طائرات متطورة من الجيل الخامس، لضمان التفوق التكنولجي العسكري لـ"إسرائيل".

ووفقًا لموقع "بازام" الإسرائيلي، فإن مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الامريكية، رفضوا المصادقة على عريضة بيع أبو ظبي طائرات الشبح الامريكية أف 35.

وذكرت الموقع ان الرفض الأمريكي جاء بعد توقيع كيان الاحتلال مع البنتاغون اتفاقية يضمن لها التفوق التكنلوجي الجوي، في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد طائرات اف 35 أمريكية الصنع، من الجيل الخامس، وتتميز بأنظمة تحكم ورادارات عالية التقنية، ما اكسبها قوة خلال التحليق في السماء خلال المعارك المفترضة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات