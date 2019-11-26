البنتاغون يرفض بيع الامارات طائرات (F 35)

رفضت الولايات المتحدة الامريكية، بيع دولة الامارات العربية طائرات متطورة من الجيل الخامس، لضمان التفوق التكنولجي العسكري لـ"إسرائيل".

ووفقًا لموقع "بازام" الإسرائيلي، فإن مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الامريكية، رفضوا المصادقة على عريضة بيع أبو ظبي طائرات الشبح الامريكية أف 35.

وذكرت الموقع ان الرفض الأمريكي جاء بعد توقيع كيان الاحتلال مع البنتاغون اتفاقية يضمن لها التفوق التكنلوجي الجوي، في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد طائرات اف 35 أمريكية الصنع، من الجيل الخامس، وتتميز بأنظمة تحكم ورادارات عالية التقنية، ما اكسبها قوة خلال التحليق في السماء خلال المعارك المفترضة.