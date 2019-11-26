ولادة طفل برأسين في الهند و3 أذرع والأطباء حائرون

أنجبت امرأة هندية يوم السبت الماضي (23/11/2019) طفل برأسين و3 أذرع مما أدهش الأطباء وجميع عائلتها بهذا الشكل الذي ظهر فيه طفليها.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن المرأة الهندية والتي تدعى بابيتا أهيروار البالغة من العمر (21 عامًا) وزوجها جاسوانت سينغ أهيروار، صُدما عند ولادة طفلهما الرضيع، حيث يبدو وكأنه شكل من التوائم الملتصقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن طفلين برأسين يتقاسما جميع أعضاء الجسد الداخلية بما في ذلك القلب، ولكن الرأسين منفصلان ليصبح طفل برأسين

امر لا يصدق

وقال والد الطفلين السيد أهيروار: "لقد صدمنا إنه أمر لا يصدق لا يمكننا تصديق أن طفل برأسين ".

وأوضح الأطباء في المستشفى أنه لم يسبق لهم أن شهدوا مثل هذه الحالة في حياتهم المهنية، حيث أجروا محادثات مع مسعفين آخرين في الهند حول ما يجب القيام به بعد ذلك.

وطبيا، توصف التوائم هذه بـ tribrachius parapagus، أي حالة نادرة لا تترك الكثير من الأمل لبقاء الأطفال على قيد الحياة.

ويخضع التوأم الآن للمراقبة على مدار الساعة في المستشفى، ولكن لا يعرف إذا كان قابلا لأي عملية جراحية.

حياة الوالدين

وتزوج أهيروار من بابيتا من قرية باسودا في ولاية ماديا براديش، قبل 18 شهرا وكانا ينتظران طفلهما الأول بشغف وقيل لهما أنه يتوقع ولادة توأم ملتصق، في الأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل، وفقا للتقارير المحلية.

صدمة غير متوقعة

"انتابني شعور مختلط عندما سلمتني الممرضات الرضيع وفي البداية، اعتقدت أنه توأم، ولكن عندما أزالت الممرضات المنشفة، شعرت بالصدمة لرؤية طفلنا الأول برأسين و3 أيد".

هكذا قالت السيدة أهيروار لوسائل اعلام هندية محلية وتضيف بحزن شديد: "كل ما أردناه هو طفل طبيعي صحي، ولكن القدر أراد لنا ذلك".

طفل برأسين

ويعتقد الكثير من الأطباء أن هذه الحالة لن تطول وقد يفقد الطفلين حياتهما بسبب تقاسم جميع أعضاء الجسد بين بعضهما البعض.

وأشارت وسائل اعلام محلية بأن الأطباء الآن يحاولون إيجاد حل لفصل التوأم عن بعضهما البعض.