اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لمظاهرات حاشدة في الضفة المحتلة

أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق الشديد جراء القاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه المواطنين المنتفضين تلبية للفصائل الفلسطينية.

واندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة تلبية لدعوة الفصائل الفلسطينية احتجاجاً على اعلان واشنطن بقانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ذات السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب القصوى في الضفة الغربية المحتلة، استعدادا لمواجهة المسيرات.

وقد انطلقت صباح اليوم مسيرات حاشدة في مختلف محافظات الوطن، تزامنت مع إضراب جزئي، ومواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق التماس.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية فإن 4 شبان أصيبوا بالرصاص أحدهم في الفخذ خلال مواجهات على حاجز بيت ايل، وآخر برصاصة مطاطية بقدمه على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

فيما أصيب الثالث برصاصة مطاطية في فخذه خلال مواجهات الخليل، فيما اصيب صحفي بالرصاص المطاطي خلال مواجهات خضوري طولكرم، بالإضافة الى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

في مدينة الخليل المحتلة

انطلقت في الخليل المحتلة مسيرة من أمام كنيسة المسكوبية في حي الجلدة بالمدينة وصولا الى منطقة باب الزاوية.

وقد أشعل المواطنون اطارات السيارات (الكوشوك) امام قوات الاحتلال التي اعتلت الأسطح والمنازل المرتفعة لاصطياد المتظاهرين.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تراجعت بعد ظهر اليوم مما أدى إلى تخفيف حدة المواجهات، متوقعًا بان تقوم قوات الاحتلال بحملات مباغتة لاعتقال عدد من المتظاهرين.

وفي بلدة بيت أمر اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة عصيدة.

وفي مدينة نابلس المحتلة

انطلق ألاف المواطنين في محافظة نابلس في مسيرة حاشده من المجمع الشرقي للمدينة حيث رفعوا الاعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات التي تطالب الادارة الامريكية بوقف الانحياز الاعم لقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وتجمع المواطنون على دوار الشهداء بوسط مدينه نابلس حيث احرق المواطنين الاعلام الاسرائيلية والامريكية تنديدا واستنكارا للانحياز الامريكي لقوات الاحتلال الاسرائيلي .

وقد اندلعت مواجهات خفيفة بين قوات الاحتلال والمواطنين في نابلس.

وفي مدينة طولكرم المحتلة

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان قرب مصانع "جيشوري" الإسرائيلية غرب مدينة طولكرم.

كما اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال قمع الاحتلال للمسيرة التي انطلقت داخل مخيم العروب.