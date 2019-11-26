صحة خبر وفاة زوجة حافظ لعيبي في مشافي العراق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وفاة زوجة الفنان الكوميدي حافظ لعيبي، في إحدى مشافي العراق، دون ورود اي تأكيدات من جهات رسمية.

من جهته، نفى المخرج السينمائي العراقي الشاب حسين حافظ، الشائعات التي انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أكدت وفاة والدته زوجة الممثل الكوميدي حافظ لعيبي.

وقال حسين حافظ: انتشرت شائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وفاة والدتي إثر سكتة قلبية مفاجئة، وكل هذه الاخبار مكذوبة ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف نجل الفنان العراقي: هذا الخبر عار عن الصحة تماماً ووالدي بخير وصحة وعافية ولا يعاني أي شيء، مبدياً «أسفه الشديد على هذا التصرف الغريب من قبل البعض، لأنهم تسببوا بإيذاء أهل وأقارب وأصدقاء وجمهور حافظ لعيبي نفسياً».

وانتهى الفنان حافظ لعيبي من تجسيد دورين مختلفين، في الأول يظهر بشخصية طيبة جدًا وظريفة ومحبوبة، فيما يظهر في الثاني بشخصية شرير ومجرم، وهذا العملان سيعرضان على الشاشة خلال رمضان، فيما سيكون له حضور آخر من خلال برنامج مسابقات.

وأكد حافظ ان التمثيل وتقديم البرامج لا يأكل احدهما من الاخر لان المشاهد يبحث عن المتعة، وكلاهما يسعى لهذا الهدف وبشكل جدي ودقيق للغاية.