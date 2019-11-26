حماس تُقرر تأجيل تسليم ردها المكتوب بشأن الانتخابات لحنا ناصر

قررت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، إرجاء تسليم ردها المكتوب بشأن الانتخابات لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر رفضاً لفض أمن السلطة لخيمة اعتصام الأسرى المحررين في رام الله بالضفة المحتلة.

وقال القيادي في حركة حماس صلاح البردويل في مؤتمر صحفي: إن قمع أجهزة السلطة لاعتصام الأسرى المحررين في رام الله عرقل الانتخابات.

وقد جاء مؤتمر حماس الصحفي أمام مكتب رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، عقب اجتماع جرى مع وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر.

وأوضح البردويل، أن حركته رحبت بالانتخابات العامة على قاعدة الشراكة، وعملت على تذليل كل العقبات في طريق اجراء الانتخابات وخلقت الأجواء الإيجابية، ولازالت تعمل على ذلك، وأن حركته أعدت رداً مكتوباً سيحمل نفس المضامين الميسرة لعملية الانتخابات.

وأشار البردويل، إلى أن قرار حركة حماس جاء رفضاً واستنكارا لجريمة أمن السلطة بحق المحررين بعد فض الاعتصام على قطع رواتبهم برام الله.

وكان وفد لجنة الانتخابات المركزية، قد وصل قطاع غزة أمس؛ لاستلام ردّ مكتوب من قيادة حركة "حماس" على رسالة رئيس السلطة محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات العامة.