خارجية الاحتلال تستضيف وفداً صحفياً عربياً تطبيعياً

كشفت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، انها استضافت وفداً من صحفيين ومدونين عرب بينهم خليجيون وعراقيون، دون أن تفصح عن هوياتهم، ولم تذكر المدة التي سيمكثها الوفد العربي في "إسرائيل".

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر "إسرائيل بالعربية"، إن بعض الصحفيين المذكورين من دول لا تقيم علاقات مع "إسرائيل". ولم تذكر الخارجية أسماء هذه الدول أو هويات الصحفيين أو المدة التي سيمكثها الوفد في "إسرائيل".

ونشرت خارجية الاحتلال الإسرائيلية صورة للوفد، لكن دون أن تظهر وجوه أعضائه.

وسبق أن أعلنت خارجية الاحتلال عن استضافة وفود إعلامية عربية في أوقات سابقة خلال العامين الجاري والماضي، كما أنها كشفت عن مشاركة وفود "إسرائيلية" في فعاليات عربية، وهو ما يواجه برفض شعبي عربي.

وتزعم إسرائيل أن الأزمة مع إيران قربتها من بعض الدول الخليجية التي لا تقيم علاقات رسمية معها، وتحقيق اختراقات نحو تحسين العلاقات مع دول عربية.

يشار إلى أن مثل هذه الزيارات تعد تطبيعية من جهة نظر الفلسطينيين، ومرفوضة جملاً وتفصيلاً، كذلك فهي زيارات مرفوضة من وجهة نظر منظمات عربية كثيرة وحتى بعض الحكومات العربية.

إستضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفداً إعلاميا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق، وهذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة. pic.twitter.com/oWkY3mH9et

— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 26, 2019