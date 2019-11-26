ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

مهجة القدس تنعى الأسير المجاهد سامي أبو دياك

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:06 - 26 نوفمبر 2019
مؤسسة مهجة القدس مؤسسة مهجة القدس
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى ؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني شهيد الحركة الأسيرة الأسير الشهيد المجاهد/

سامي عاهد عبد الله أبو دياك.

وقد استشهد أبو دياك فجر اليوم الثلاثاء 29 ربيع أول 1441هـ الموافق 26/11/2019م، في داخل سجون الاحتلال الصهيوني نتيجة الإهمال الطبي الذي تمارسه مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن الأسير الشهيد المجاهد سامي أبو دياك من سكان بلدة سيلة الظهر في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، ومعتقل منذ تاريخ 17/07/2002م ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 30 عاماً.

وقد حملت مؤسسة مهجة القدس، سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المجاهد أبو دياك، والتداعيات المترتبة على استشهاده داخل السجون وخارجها.

الأكثر مشاهدة

متعلقات