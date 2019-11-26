مهجة القدس تنعى الأسير المجاهد سامي أبو دياك

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى ؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني شهيد الحركة الأسيرة الأسير الشهيد المجاهد/

سامي عاهد عبد الله أبو دياك.

وقد استشهد أبو دياك فجر اليوم الثلاثاء 29 ربيع أول 1441هـ الموافق 26/11/2019م، في داخل سجون الاحتلال الصهيوني نتيجة الإهمال الطبي الذي تمارسه مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن الأسير الشهيد المجاهد سامي أبو دياك من سكان بلدة سيلة الظهر في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، ومعتقل منذ تاريخ 17/07/2002م ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 30 عاماً.

وقد حملت مؤسسة مهجة القدس، سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المجاهد أبو دياك، والتداعيات المترتبة على استشهاده داخل السجون وخارجها.