القيادي خضر عدنان: الأسرى عنوان جرح مفتوح لشعبنا وأمتنا

دعا القيادي الشيخ خضر عدنان، الأسرى في سجون الاحتلال، إلى رفض التهدئة مع إدارات السجون، دون تسليم الأسير الشهيد سامي أبو دياك، الذي أُعلن عن استشهاده اليوم، بسبب التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله والتحقيق معه.

وقال عدنان، إن سامي أبو دياك والشهداء الأسرى عنوان جرح مفتوح للشعب الفلسطيني.

وأضاف: دعوتي لإخوتي الأسرى رفض التهدئة في السجون دون تسليم جثمان الشهيد الأسير أبو دياك، وتشكيل لجنة عليا من كل الفصائل بالأسر، وفرض المكوث في عيادة سجن الرملة على مصلحة السجون".

ودعا الشيخ عدنان لجعل "سامي أبو دياك" والمرضى في السجون عنوان التصعيد اليوم بجانب القدس والأرض.

وجدد دعوته لصياغة ميثاق شرف فلسطيني يجعل تحرير الأسرى المرضى أولاً، مبينا أن عددا من الأسرى في سجون الاحتلال، مثل معتصم رداد، وأبو مخ، وأبو خرج، وأبو وعر، وأبو معيلق، وأبو ناصر، وغيرهم، يقتربون من اللحاق بسامي أبو دياك في كل يوم.

وأكد على ضرورة رفض تشريح الاحتلال لجثمان الشهيد أبو دياك، مقدما التعزية لوالديه الصابرين وشقيقه الأسير المناضل سامر أبو دياك وخاله المناضل راغب أبو دياك ولكتائب شهداء الأقصى وكل الأهل في سيلة الظهر وجنين.