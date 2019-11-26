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اسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم 26/11/2019

  • فلسطين اليوم
  • 10:43 - 26 نوفمبر 2019
الليرة اللبنانية الليرة اللبنانية
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يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الانخفاض اليوم الثلاثاء ، 26/11/2019 الدولار الأمريكي يساوي1,513.01 ليرة لبنانية.

وكانت صحيفة "الأخبار"  اللبنانية قالت " الليرة تسحب الطبقة الوسطى إلى الفقر":  ارتفع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، لدى الصرافين (في السوق الموازية)، بقيمة 437.5 ليرة، أو ما نسبته 29%، ليبلغ وسطياً 1945 ليرة مقابل كل دولار، مقارنة مع السعر الوسطي المحدّد من مصرف لبنان بـ1507.5 ليرات.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حاول التقليل من أهمية ارتفاع السعر لدى الصرافين، عبر الإشارة إلى أن مجمل عمليات الصرّافين لا تمثّل "أكثر من 2% من حجم عمليات تحويل العملة في السوق". خلافاً لهذا الكلام، يعدّ هذا التطوّر خطيراً للغاية، لأن حجم العمليات لدى الصرافين الذي كان يقدّر بنحو مليوني دولار يومياً، وصل الآن إلى 8 ملايين دولار يومياً، وسبق أن بلغ 30 مليون دولار يومياً بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وإغلاق المصارف أبوابها.

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