سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء في السوق السوداء ..الليرة في انهيار

يواصل سعر صرف الليرة السورية الانهيار امام سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء ، 26/11/2019 ، حيث وصل الى ادنى مستوى له في التاريخ .
حيث بلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء "758 مبيعاً - 753 شراءً"
فالعقوبات المفروضة على الحكومة السورية وعجز الأخيرة المالي، وأزمة شح الدولار في لبنان والاحتجاجات المتواصلة هناك تسببت في انهيار الليرة.
المضاربة على أسعار الصرف بتوجيهات خارجية، عرضت سعر «50 مبيعاً - 48 شراء».
خبراء اقتصاديون قالو ان هذا السعر «الأدنى على الإطلاق» في تاريخ البلاد ، حيث ان الدولار يساوي «ليرتين سوريتين»، وحافظت الليرة على سعر ما بين 45 و50 مقابل الدولار في الفترة ما بين 2000 ونهاية 2010.
خبير اقتصادي قال ان كثير من التجار السوريين وأصحاب رؤوس الأموال هربوا للحفاظ على مصالحهم قاموا منذ اندلاع الأحداث في سوريا بإيداع جزء كبير من أموالهم بالعملة الأجنبية في مصارف لبنانية، وكانوا «يسحبون منها بين الحين والآخر مبالغ معينة ويدخلونها إلى سوريا لتسيير أمورهم ومصالحهم، ولكن بعد ما حدث في لبنان والقرارات الأخيرة هناك بشأن عمليات السحب من المصارف تقلصت إلى حد كبير المبالغ من العملة الأجنبية التي كان هؤلاء التجار يدخلونها إلى سوريا، ما أدى إلى ازدياد الطلب على الدولار وتراجع سعر صرف الليرة.