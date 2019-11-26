سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء في السوق السوداء ..الليرة في انهيار

يواصل سعر صرف الليرة السورية الانهيار امام سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء ، 26/11/2019 ، حيث وصل الى ادنى مستوى له في التاريخ .

حيث بلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء "758 مبيعاً - 753 شراءً"

فالعقوبات المفروضة على الحكومة السورية وعجز الأخيرة المالي، وأزمة شح الدولار في لبنان والاحتجاجات المتواصلة هناك تسببت في انهيار الليرة.

المضاربة على أسعار الصرف بتوجيهات خارجية، عرضت سعر «50 مبيعاً - 48 شراء».

خبراء اقتصاديون قالو ان هذا السعر «الأدنى على الإطلاق» في تاريخ البلاد ، حيث ان الدولار يساوي «ليرتين سوريتين»، وحافظت الليرة على سعر ما بين 45 و50 مقابل الدولار في الفترة ما بين 2000 ونهاية 2010.