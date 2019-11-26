الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم ، 12 مواطناً حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية و القدس المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال مشاركة المعتقلين في أعمال للمقاومة الشعبية ضد أهداف للاحتلال. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المُحرر نجيب عمر محمد مرشد من منزله في بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين اضافة للشاب محمد حرز الله من يعبد ، واعتقلت الأسير المُحرر هاشم معن عفانة من منزله في مدينة قلقيلية، والشاب راجي محمد عقل مسالمة من منزله في بلدة بيت عَوّا غرب الخليل والشاب ياسر أبو عجمية من منزله في مدينة الدوحة غرب بيت لحم .

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وشرعت بتفتيشها في بلدة بِدّو شمال غرب القدس، واعتقلت يوسف الشيخ، ومنطقة خلّة حاضور بمدينة الخليل.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها اعتقال العشرات وتخريب ممتلكات وسرقة أموال، مما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.