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تركيا تختبر منظومة اس 400 الروسية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:07 - 25 نوفمبر 2019
اس 400 اس 400
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نقلت صحيفة تركية عن مصدر عسكري، أن أنقرة ستبدأ اختبار أداء رادارات منظومة الدفاع الجوي "إس – 400" الروسية، وستطلق لهذا الغرض مقاتلات "إف – 16" في الأجواء التركية.

ولفتت صحيفة Milliyet التركية إلى أن الغرض من الاختبار هو التحقق من الاتصالات بين منظومة الدفاع الجوي "إس – 400" والطائرات الحربية التي بحوزة سلاح الجو التركي.

وقال بيان صادر عن إدارة حاكم أنقرة: "ستجري أمانة الصناعات الدفاعية يومي 25 و26 نوفمبر في المجال الجوي لمنطقة أنقرة طلعات تدريبية للطائرات المقاتلة "إف – 16" وطائرات أخرى، على ارتفاعات مختلفة". وبدأت عملية تسليم "إس – 400" لتركيا والتي تسببت في أزمة بين أنقرة وواشنطن، في منتصف يوليو الماضي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستشغل بشكل كامل صواريخ "إس – 400" في أبريل 2020.

وفشلت واشنطن في ثني تركيا عن شراء المنظومة الروسية مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" المضادة للجو، وهددت بتأخير أو إلغاء بيعها مقاتلات "إف 35"، إضافة إلى فرض عقوبات عليها وفقا لقانون يستهدف خصوم الولايات المتحدة، إلا أن أنقرة رفضت تقديم أي تنازلات وأتمت الصفقة مع روسيا.

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