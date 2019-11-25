طقس فلسطين الليلة: اجواء باردة و فرصة لسقوط أمطار متفرقة

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو الليلة غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية، كما توقعت سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

أما يوم بعد غدٍ الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق .

و يكون الجو الخميس غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية.

أما يوم الجمعة المقبلة، فتوقعت الأرصاد أن يكون الجو بارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .