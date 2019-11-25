الجامعة العربية: قرارات أمريكا "الأحادية" تهدد الشرق الأوسط

رفض مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، الاثنين، قرار الولايات المتحدة الأميركية، باعتبار الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لا يخالف القانون الدولي.

وأكد المجلس، في قرار أصدره تحت عنوان "رفض القرار الأميركي اعتبار الاستيطان الإسرائيلي لا يخالف القانون الدولي" في ختام دورته غير العادية، برئاسة العراق، أن هذا القرار الأميركي مدان وباطل وليس له أثر قانوني، ويمثل مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وحذر المجلس من نهج الإدارة الأمريكية المخالف للمواثيق والقرارات الدولية، واتخاذها مواقف أحادية فاضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية.

وأكد المجلس أن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية، القائمة على القانون الدولي والالتزام به".

واعتبر المجلس القرار الأميركي بشأن الاستيطان هو "محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، من شأنها أن تجحف فعلا بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب "إسرائيل".

وشدد المجلس على "إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 بما فيها القدس، باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية "الإسرائيلية" تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي".