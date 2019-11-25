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الحوثيون: مقتل وإصابة 350 من قوات التحالف جراء قصفهم بصواريخ بالستية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:19 - 25 نوفمبر 2019
صواريخ بالستية صواريخ بالستية
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أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن عن استهدافها صاروخياً، معسكرات للتحالف العربي والجيش اليمني التابع للرئيس عبدربه منصور هادي في منطقة المخا، رداً على انتهاكات التحالف وعملائه في الساحل الغربي واستمراره في العدوان.

وقالت الجماعة في بيان لها، نفذت قواتنا عملية (وإن عدتم عدنا) التي استهدفت معسكرات التحالف والعملاء الضالعين في خيانة الوطن في منطقة المخا، بتسعة صواريخ باليتسية وأكثر من عشرين طائرة مسيرة".

وأكدت في البيان أنه نتيجة العملية (وإن عدتم عدنا)، "سقط  أكثر من ثلاثمائة وخمسين ما بين قتيل ومصاب منهم من جنسيات سعودية وإماراتية وسودانية .. إضافة إلى تدمير خمسة مخازن أسلحة وعدد من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة. وتعطيل عدد من الرادارات وتدميرها إضافة إلى بطاريات الباتريوت".

وأوضحت الجماعة، أن عملية "وإن عدتم عدنا" جاءت ردا على "انتهاكات العدوان على أبناء شعبنا في محافظة الحديدة بالغارات الجوية التي بلغت سبعا وستين غارة والتي كان آخرها بأكثر من اثنتين وعشرين غارة، إضافة إلى الهجمات والقصف بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

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