نتنياهو لأهالي الجنود الأسرى: هناك تقدم في المفاوضات و سنعيدهم بأقرب وقت

ذكرت الاذاعة العبرية العامة بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو وعد ذوي الجنود الأسرى في غزة بأن سيعمل على استعادتهم في أسرع وقت ممكن.

و اشارت الاذاعة العبرية الى أن نتنياهو التقى عوائل الجنود الأسرى اليوم الاثنين، و أكد لهم بأن سيسعى للعمل على اطلاق سراحهم و اعادتهم الى "اسرائيل".

و قال نتنياهو: "إن هناك تقدم في المفاوضات، و سنعمل على اعادتهم الى اسرائيل في أقرب وقت".

مراقبون يرون بأن نتنياهو يحاول استغلال هذا الملف لكسب الرأي العام في "إسرائيل" بالإضافة إلى الحصول على تأييد أصواتٍ إضافية له في حال تم التوجه إلى انتخابات تشريعية ثالثة، وفقاً للإذاعة العبرية.