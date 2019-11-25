جيش الاحتلال يجري استفتاءً حول اغتيال الشهيد "بهاء أبو العطا"

أصدر رئيس اركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي تعليماته بتوزيع وثيقة على جميع وحدات الجيش نتائج جولة القتال الأخيرة التي سميت "بالحزام الأسود"، و التي جرى فيها اغتيال الشهيد "بهاء أبو العطا".

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن هذا الأمر ليس اعتيادياً، حيث اعتبر قادة كبار في جيش الاحتلال بأن الجولة الأخيرة من القتال صورة مصغرة عن الحرب المقبلة.

و وفقاً للصحيفة، فتحتوي الوثيقة المكونة من 5 صفحات، على موجز للعملية بغزة والتي استمرت 48 ساعة، و"اعتبرت أنها شكلت نجاحًا مهمًا ومقنعًا".

و ستقوم كل وحدة من وحدات الجيش بالرد على كل ما جاء فيها من ملاحظات.

و جاءت الوثيقة على هيئة سؤال وجواب، حيث كان أحد هذه الأسئلة يدور حول مدى نجاح الجولة بالنسبة لـ "إسرائيل"، وكانت الإجابة على ذلك متمثلة في نجاح اغتيال بهاء أبو العطا القيادي البارز في سرايا القدس، الذراع العسكري للجهاد الاسلامي.