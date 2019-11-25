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مصدر في المقاومة: 19 طائرة استطلاع اسرائيلية واخرى حربية تحوم في سماء مدينة غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:39 - 25 نوفمبر 2019
طائرة استطلاع طائرة استطلاع
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تحلِق منذ صباح اليوم لاثنين، طائرات استطلاع إسرائيلية بشكل مكثف على ارتفاعات متفاوتة إلى جانب دخول طائرة حربية في سماء مدينة غزة.

وذكر مصدر في المقاومة الفلسطينية أن حوالي 19 طائرة اسرائيلية تحلق في هذه الاثناء في سماء مدينة غزة، خاصة في المناطق الشرقية للمدينة.

وأوضح المصدر أن 7 طائرات استطلاع اسرائيلية من نوع كواد كابتر تحلق في سماء منطقة اجديدة، وطائرة سكاي لارك شرق التركمان، وهيرمز 450 شرق حي الشجاعية (قرب السياج).

كما، واوضح المصدر أنَّ 10 طائرات من أنواع متعددة تحلق فوق غرب المدينة وتحديداً في مناطق (تل الهوى، والشيخ رضوان، ومنطقة الجندي المجهول).

 

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