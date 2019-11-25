محامي فلسطيني يقاضي نتنياهو في محكمة بدير البلح وسط غزة

فاجأ المحامي الفلسطيني مراد بشير محكمة دير البلح اليوم الاثنين، برفع قضية جريمة قتل كاملة الأركان ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لارتكابه مجزرة عائلة ملحوس (السواركة) التي راح ضحيتها 9 أفراد من العائلة.

المحامي مراد بشير قال: "في كل يوم يتركب نتنياهو وقادة جيش الحرب الإسرائيلي مجازر وجرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني على أرض فلسطين ومن المفترض أن يتم محاكمته وفق الأصول في محاكم الجنايات الدولية".

وأضاف بشير لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "المفترض أن تقديم قضايا تتعلق بجرائم الاحتلال في الجنايات الدولية متعلق بالسلطة الفلسطينية والتي تماطل في تقديم جرائم الاحتلال في المحاكم الدولية دون مبررات واضحة".

وتابع قوله: "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بأوامر من نتنياهو ضد عائلة ملحوس واستشهاد 9 من أفرادها دفعته للبحث عن إمكانية محاكمة المجرمين الإسرائيليين في المحاكم الفلسطينية".

وأشار إلى أنه بعد بحث وتدقيق وجد في القانون الفلسطيني يسمح له بمحاكمة المجرمين أمثال نتنياهو امام المحكمة الفلسطينية، قائلًا: "المادة رقم 6 من قانون العقوبات الفلسطيني يسمح لنا كمحامين تقديم قضايا ومحاكمة المجرمين عن جرائمهم المرتكبة في كافة الأراضي الفلسطينية".

فحوى الشكوى

وعن فحوى الشكوى الجزائية التي تم رفعها لمحكمة دير البلح قال المحامي مراد بشير: "الشكوى التي تم رفعها ضد نتنياهو في محكمة دير البلح، في تاريخ 14/11/2019 اغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل سكني مدني أثناء وجود سكان مدنين فيه مما أدى لوقوع جريمة قتل وابادة بحق العائلة وهذه الجريمة مثبتة ومكتملة الأركان".

وأوضح أنه بعد تجهيز ملف الشكوى الجزائية ضد نتنياهو لارتكابه مجزرة عائلة ملحوس تم رفع الشكوى لمحكمة دير البلح وسط قطاع غزة، ولأنها الأولى من نوعها التي تحدث في محاكم فلسطين فإن المحكمة قررت عرض الشكوى للنيابة العامة لأخذ الإجراءات اللازمة.

ولفت المحامي مراد بشير إلى أن الشكوى تم رفعها وتسليم الإجراءات الرسمية للمحكمة اليوم الاثنين وينتظر المحامي الرد من محكمة دير البلح، معبرًا عن أمله في أن توافق النيابة العامة لرفع الشكوى الجزائية ومحاكمة قادة الاحتلال في محاكم فلسطين.

وأشار إلى أن الجميع مدرك عدم القدرة على تنفيذ الاحكام نظرًا لموازين القوى إلا أن محاكمتهم وإصدار الحكم بحقهم يرفع المعنويات ويثبت جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا أمام العالم.

هدف المحاكمة

وشدد على أن الهدف الأخر من محاكمة نتنياهو في محاكم قطاع غزة هو تسليط الضوء عبر وسائل الاعلام بشكل مكثف جدًا كونها سابقة هي الأولى من نوعها على جرائم الاحتلال ومحاكمتهم في القطاع.

وبين أنه كمحامي يحاول تشكيل رأي عام ضاغط لإصدار حكم قضائي يدين الاحتلال.

وعن الاستفادة من رفع القضية ضد نتنياهو وقادته في محاكم فلسطين قال: "نحن نعلي صوتنا ونظهر الحق الواضح أمام المحاكم الفلسطينية وأمام العالم ونصدر احكام ضد هؤلاء المجرمين وسيأتي اليوم ليحاكموا على جرائمهم سواء في محاكم فلسطين والمحاكم الدولية".