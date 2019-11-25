وفد لجنة الانتخابات يصل قطاع غزة لاستلام رد حماس على دعوة عباس

وصل وفد لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة لاستلام ردّ حركة "حماس" على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وذكرت مصادر محلية أن وفد لجنة الانتخابات الذي وصل قطاع غزة يضم رئيس اللجنة حنا ناصر، والمدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، ونائب المدير التنفيذي أشرف الشعيبي.

ويوم 7 نوفمبر الجاري، أرسل الرئيس عباس، وهو أيضا رئيس حركة "فتح"، رسالة إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بينها حركة "حماس"، عبر حنّا ناصر، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات.

في السياق ابدت حركة حماس استعداداتها للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى انها ستذلل عقبات اجرائها.