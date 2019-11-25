القائم باعمال وكالة الغوث"الاونروا" يوضح حجم الازمة المالية

أشار القائم بأعمال وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كريستان ساوندروز، إلى ان وكالته تواجه أسوأ ازمة مالية منذ نشأتها عام 1948م.

وأوضح ساوندروز، في مؤتمر صحفي في البحر الميت، اليوم الاثنين، ان حجم العجز داخل مؤسسات الوكالة بلغ 167 مليون دولار.

واكد أن دور وكالة الغوث لا يزال حيويًا، لافتةً إلى أنه يوجد مساعي من إدارة الوكالة في طلب المساعدات المالية من الدول المتبرعة.

وبينّ أنّ الوكالة تنظر نتائج التحقيق في الأموال المحجوبة، وتقدر بـ 140 مليون دولار، مشيرًا إلى انهم بحاجة إلى مبلغ بقيمة 80 مليون دولار شهريًا لبقاء سير العمليات.

وذكر بأن الوكالة حصلت الأسبوعين الماضيين على مساهمات بقيمة 33 مليون دولار.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، قال ساوندروز :"إنّ قطاع خدمات الصحة بحاجة إلى 40 مليون دولار إضافية لشراء أدوية"، مضيفًا ان الوكالة ستضطر إلى إعادة النظر في الخدمات المقدمة، إذا لم تحصل على 167 مليون دولار قبل الأسبوع الثالث من الشهر المقبل.

وتمم ساوندرز، أن "الاونروا" حصلت على قرض مالي من الأمم المتحدة بقيمة 30 مليون دولار منذُ أسبوعين.

كما أكد القائم بالأعمال الوكالة، ان حجم العجز التراكمي وصل إلى 322 مليون دولار، موضحًا أنها قدمت من 70 إلى 100 دينار أردني، لمعلميها.