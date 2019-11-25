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بينت يوجه تهديداً لجبهة غزة ولبنان وسوريا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:39 - 25 نوفمبر 2019
بينت بينت
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هدد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت اليوم الاثنين، كلاً من غزة وسوريا ولبنان بردٍ قاس ومؤلم ودقيق للغاية، إذا ما تحركت أي من تلك الجبهات تجاه "اسرائيل".

وقال بينت خلال ذكرى احياء قتلى الجيش الاسرائيلي في حرب 1956 "أقول لسوريا ولبنان وغزة انه من الواضح، أننا سنرد على أي محاولة لمنعنا من العيش، وردنا سيكون دقيقا للغاية، ومؤلماً للغاية".

وأضاف: أوجه رسالة لكل الذين يريدون قتلنا على الجبهة الجنوبية (قطاع غزة)، ولكن أيضا في سوريا ولبنان"، متابعاً "سنستمر بسياسة الحزم ضد التهديدات القريبة والبعيدة".

وأوضح أن "اسرائيل" ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لمواجهة جميع الأخطار والتهديدات التي تتعرض لها اسرائيل.

 

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