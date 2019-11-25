إصلاح الجهاد ترعى صلحاً عشائرياً بين عائلتي في دير البلح

استمراراً لجهودها الكبيرة في إصلاح ذات البين ونبذ الخلافات الداخلية بين العائلات الفلسطينية في القطاع والعمل على تهيئة الجبهة الداخلية للمصالحة المجتمعية الشاملة، رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح في حركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى، منطقة دير البلح، صلحاً عشائرياً بين عائلتي "السرحي والغندور"، وقد تقدم الوفد عدد من المخاتير ورجال الإصلاح في اللجنة.

وألقى الشيخ أبو حازم مسمح كلمة اللجنة شكر فيها العائلتين على سرعة الاستجابة لجهود المصالحة على أساس شرع الله والعرف والعادة، وحث جميع العائلات على الاقتداء بهم ونبذ الخلافات في مهدها، وأكد على رص الصفوف للوقوف أمام الاحتلال الصهيوني وعدم الانشغال بالخلافات والمنازعات الداخلية.

بدوره، عفا وسامح وجيه عائلة السرحي عن عائلة الغندور وشكر لجنة التواصل والإصلاح على جهدها الكبير في إنهاء هذه الإشكالية ووجه الشكر لكل من ساهم في الحل من وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح، مشدداً على ضرورة التسامح والمحبة في المجتمع ككل.

من جانبه، ألقى وجيه عائلة الغندور كلمة عائلته، شكر خلالها لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح على جهودهم الكبيرة في حل الإشكاليات التي تقع بين أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وشكر عائلة السرحي على العفو الكريم.

وشكر أبو حازم مسمح العائلتين وأوضح أن العائلتين من أصل طيب متمنياً ان يتم الإصلاح المجتمعي وان تتم المصالحة الفلسطينية بين أبناء الشعب.