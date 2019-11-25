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هذا ما فعله ذئبين في ألمانيا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:03 - 25 نوفمبر 2019
ذئب ذئب
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تسبب هجومان للذئاب وقعا في غضون 24 ساعة، في انزعاج سكان منطقة في ألمانيا تقع على نهر الإلبه.

وقال اندرياس جيركه، عمدة منطقة نويهاوس، يوم الأحد إن أحد الهجومين أسفر عن تمزيق سبعة خراف من قطيع في بلدة تسيتسه كان يرعى بالقرب من الحدود بين ولايتي سكسونيا السفلى ومِكلنبورج-فوربومرن.

وأضاف جيركه أن من المرجح أن الهجوم وقع ليلة الخميس/الجمعة نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر العمدة أن هذا الهجوم سبقه قتل ثلاثة خراف لقطيع آخر في منطقة زومته المجاورة، وقال:" هذه هي أول مرة تتعرض فيها ماشية لهجوم في مكان واحد وقد أثار هذا الكثير من المخاوف".

من جانبه، قال خبير في مجال الذئاب إنه يحتاج إلى المساعدة نظرا لكثرة الهجمات التي يتعين عليه أن يحقق فيها.

يذكر أن المنطقة الضيقة التي تقع على الحدود بين الولايات الثلاث سكسونيا السفلى ومِكلنبورج-فوربومرن وبراندنبورج، يعيش بها عدة مجموعات من الذئاب.

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