الحكومة الفلسطينية تقرر منع استيراد زيت الزيتون من الخارج

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، منع استيراد زيت الزيتون من الخارج لهذا الموسم الحالي، من اجل حماية المنتوج المحلي في الاسواق.

وكلفت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية، في رام الله، الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التهريب.

ووافقت خلال جلستها على عطاء شراء وتوريد أدوية لصالح وزارة الصحة الفلسطينية بقيمة 1.5 مليون دولار، كما انها خصصت مبلغ 2 مليون شيكل لمواجهة حالات الطوارئ خلال فصل الشتاء.

واعتمدت الحكومة مخصص مالي بقيمة 168 ألف دولار، لرفع قدرات مركز البيانات الحكومية، وقرر رئيس الوزراء الحكومة د. محمد اشتيه إعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية للوازم والخدمات غير الاستشارية

وصادقت على توصيات اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم قطاع الكهرباء بهدف تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في فلسطين بكافة مؤسساته، وعلى نظام المجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد.