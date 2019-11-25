العمادي يعلن موعد صرف 100 دولار المنحة القطرية

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، اليوم الاثنين، أن اللجنة ستبدأ صرف 100 دولار المنحة القطرية لمساعدات الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحافي "أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 70 ألف أسرة، بواقع 100دولار للأسرة الواحدة.

وبيّن أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأُسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع عدة أيام، وفقاً لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفادياً لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

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