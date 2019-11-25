مصر تحكم على7 متهمين في قتل ضابط بالاعدام شنقًا

حكمت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الاثنين، على عشرات المتهمين بضلوعهم في اغتيال ضابط وسبعة أمناء من الشرطة المصرية، المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان".

وأصدرت محكمة الجنايات في القاهرة، بحق سبعة متهمين بالإعدام، بالإضافة إلى سجن 10 سنوات لـ15 متهمًا، وحكم مشدد لثلاثة متهمين آخرين لمدة 15 عامًا، بعد إجراءات التحقيق واثبات الدليل في مشاركتهم في اغتيال الضابط.

وكانت النيابة، قد احالت المتهمين في الانضمام إلى جماعات محظورة، وحيازة أسلحة وتنفيذ عمليات إجرامية والقتل المتعمد، إلى محكمة الجنايات في عامي 2016،2015.