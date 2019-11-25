سابقة.. جراح صيني ينقذ حياة رجل تعرض لحصر بول بطريقة غريبة

أنقذ طبيب صيني حياة رجل مسن على متن طائرة ركاب، أثناء تحليقها في السماء على ارتفاع نحو 33 ألف قدم، بطريقة غريبة، بعد تعرض الاخير لاحتباس بول حاد بشكل مفاجئ، كادت مثانته تنفجر وتودي بحياة الرجل.

وأصيب الرجل السبعيني بعد اقلاع الطائرة الصينية بنحو ثماني ساعات، وكان برفقة زوجته، جراء انحصار البول، حيثُ وجد صعوبة في التبول، رافقه صراخ عالٍ من شدة الألم وانتفاخ في بطنه، جراء انسداد مفاجئ في المثانية.

وتصرف الجراح الصيني مع طبيب آخر كانا متواجدان داخل الطائرة المتجه من قوانغتشو إلى نيويورك بالولايات المتحدة بالصدفة، بطريقة إنسانية بعد طلب المساعدة من المريض بتضخم البروستاتا، إنقاذه.

وهرع الأطباء لمساعدة السبعيني، وصمم الطبيبان أداة مؤقته أقنعة الأكسجين وأنبوب الإسعافات الأولية وقصبة بلاستيكية، لسحب البول، إلا انها فشلت بسبب نقص ضغط الهواء.

وكرر الطبيبان المحاولة ثانيةً، من خلال استخدام كأسًا قبل وضع أنبوب بلاستيكي في فمه لامتصاص بول الرجل، مع تعديل موضع إبرة يتم إدخالها في مثانة الرجل لضمان تدفق سلس للبول.

وبعد إجراء العملية الطارئة، تحسنت حالة المريض بعد 37 دقيقة، وسحبت منه 800 ملليلتر بول من مثانته، وبقيت خمس ساعات لهبوط الطائرة في مطار جون إف كينيدي الدولي، وبعدها نقل إلى المستشفى، لتلقي العلاج.



