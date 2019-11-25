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الحرس الثوري الإيراني يوجه تهديد بإبادة اربعة دول

  • فلسطين اليوم - روسيا اليوم
  • 16:05 - 25 نوفمبر 2019
العميد حسين سلامي العميد حسين سلامي
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وجه قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي تهديدات مباشرة لكل من الولايات المتحدة الامريكية، وآل سعود، وبريطانيا، و"اسرائيل" حال تجاوز الخطوط الحمراء مع طهران، مشدداً أن اقترابهم من الخطوط الحمراء يعني ابادتهم.

وأوضح سلامي خلال كلمة له أمام متظاهرين مؤيدين للحكومة والثورة الإسلامية في ايران أن الدول الاربعة جربت أيران اكثر من مرة وفي ساحات مختلفة ولم تتمكن من الرد، مشدداً ان الجميع سمع الصفعات التي انهالت على الولايات المتحدة من قبل طهران.

يشار إلى ان احتجاجات واسعة خرجت ضد الحكومة الإيرانية لسوء الاوضاع الاقتصادية بينما تتهم الأخير جهات اجنبية في الوقوف وراء تأليب بعض الجهات في ايران ضد الحكومة.

 

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