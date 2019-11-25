السلطات السعودية تعتقل عدداً من رجال الاعمال والمثقفين

كشفت مصادر حقوقية ان السلطات السعودية اعتقلت رجال أعمال ومثقفين وكتاب في كلٍ من الرياض وجدة الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر في منظمة القسط أن السلطات السعودية اعتقلت حوالي ثمانية اشخاص على الأقل، مشيراً إلى أنَّ رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء في بيوتهم.

وحسب المصدرين، فإن المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول، وبعضهم من المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون كما أن آخرين من رواد الأعمال.

كما، وذكرت المصادر أنَّ السلطات السعودية تشدد من اجراءاتها تجاه المعتقلين في السجون، وتضعهم في ظروف صعبة.

وحاولت وكالة رويترز جلب تعقيب على الخبر من مصادر موثوقة إلا أن السلطات الحكومية السعودية رفضت.

في السياق، نفت الرياض في تقارير سابقة على لسان مسؤولين فيها اعتقال أي شخص على خلفية سياسية أو فكرة او دينية.