د. الحية: رد حماس المكتوب على الانتخابات جاهز منذ وقت وننتظر وفد الرئيس

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية، جهوزية حركته لخوض انتخابات تشريعية فلسطينية في جو من التوافق الوطني والحريات، دون معوّقات أو قيود.

وأوضح د. الحية لوكالة الأناضول التركية، أن رد حركة حماس الرسمي والمكتوب على قبولها إجراء الانتخابات التشريعية أولًا، على أن تتبعها انتخابات رئاسية بعد ما لا يزيد على 3 أشهر، كان من المفترض أن يسلّم يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضاف "التصعيد الإسرائيلي أعاق تسليم الرد الرسمي إلى رئيس السلطة محمود عباس، كي يصدر بعده المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات"، مشيرًا إلى أن رد حركة حماس المكتوب جاهز، وفي انتظار وصول أحد مبعوثي رئيس السلطة من أجل استلامه.

وتابع: "جاهزون لمزيد من المرونة على أن نذهب لانتخابات تعيد ترتيب البيت الفلسطيني وتصل للمجلس الوطني، على قاعدة الشراكة في القرار الفلسطيني لمواجهة التحديات".

وشدد الحية على ضرورة أن تكون الانتخابات الفلسطينية شاملة لقطاع غزة، والضفة الغربية، ومدينة القدس.

وبين أن حركة حماس تسعى، عقب إجراء الانتخابات، إلى العمل فلسطينيًا على ثلاثة مسارات متوازية، الأول: تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير الشعب في قطاع غزة والضفة والقدس، والثاني يتمثّل في انتخاب مجلس وطني وتشريعي، يكون صاحب اليد العليا في رسم السياسات للكل الفلسطيني، والثالث فهو أن تمارس فصائل المقاومة دورها في مقاومة الاحتلال، ومن ثم التوافق على رؤية لممارسة العمل السياسي والدبلوماسي، وصولًا إلى بناء الدولة.

ومن المقرر أن يصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الى قطاع غزة حنا ناصر خلال الساعات القادمة، لاستلام رد حركة حماس الخطي على ورقة الرئيس عباس بشأن الانتخابات التشريعية.