آلية السفر عبر معبر رفح اليوم الاثنين 2019/11/26

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الثلاثاء 2019/11/26.

وأوضحت الداخلية، ان السفر ليوم غد، سيكون للحافلات الثانية حتى الخامسة من كشف (11/25).

وأكدت على ضرورة التواجد المسافرين، صباح غدٍ، الساعة 6:30 صباحاً، في الصالة الخارجية للمعبر.

ونبهت الوزارة، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.