القائمة المشتركة: نتنياهو قد يهاجم غزة أو يحرض ضددنا ونستعد لـ انتخابات ثالثة

اعتبر رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة ان هجوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على القائمة المشتركة دليل على مدى قوة وتأثير القائمة المشتركة العربية على صناع القرار الإسرائيلي.

وقال عودة: "التحريض الخطير واضح للجميع، ونتنياهو حرض ضد القائمة المشتركة أكثر من أي رئيس وزراء اسرائيلي سابق لأنه أدرك قوة المشتركة ومدى تأثيرها".

وأضاف عودة خلال عبر تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين: "نحن مقبلون على انتخابات ثالثة، والقائمة المشتركة لديها كل الجهوزية لذلك، وستخوض الانتخابات بقائمة واحدة موحدة".

وأوضح أن نتنياهو في ظل تهم الفساد الموجه ضد قد يذهب إلى ملعب يكون فيه هو الأقوى، كـ شن عدوان على شعبنا أو تحريض ضد المواطنين العرب والذي سيكون الأبرز.

ولفت إلى أن أي عدوان بحاجة لعدة اجراءات وموافقات، أما التحريض فسيكون دون أية معارضات، وشعاره الانتخابي سيكون بارزا فيه التحريض ضد العرب والعنصرية في التعامل معهم".

ويرى عودة أن الاحصائيات أكدت قبل شهرين أن 10% من المجتمع الاسرائيلي يؤيد أن نكون شركاء بالقرار السياسي، لكن قبل أسبوع وحسب احصائيات البحث الذي أجراه المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، ارتفعت هذه النسبة إلى 44%.