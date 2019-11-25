ثلاثة أسرى يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

أفاد مكتب إعلام الاسرى، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة أسرى فلسطينيين يدخلون أعوامهم الجديدة داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، واثنان منهم محكموم عليهم بالسجن المؤبد.

وأوضح إعلام الاسرى، ان أسيرين من سكان الضفة المحتلة وآخر من قطاع غزة، دخلوا اعوامهم الجديدة، وسط حالة إنسانية وصحية صعبة، جراء سياسة الإهمال الطبي والتفتيش العاري ضدهم.

الاسرى، هم :

1-الأسير حاتم محمد عطية قويدر (35 عاماً)، من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2008م، وهو محكوم بالسجن 14 عاماً ونصف.



2-الأسير هيثم أحمد سمارة عنتري (39 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد .



3-الأسير راسم فريد أحمد حسين (62 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2001م، وهو محكوم بالسجن المؤبد .