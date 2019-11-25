ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

اثنان محكوم عليهم بالمؤيد..

ثلاثة أسرى يدخلون أعوام جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:44 - 25 نوفمبر 2019
تعبيرية تعبيرية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أفاد مكتب إعلام الاسرى، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة أسرى فلسطينيين يدخلون أعوامهم الجديدة داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، واثنان منهم محكموم عليهم بالسجن المؤبد.

وأوضح إعلام الاسرى، ان أسيرين من سكان الضفة المحتلة وآخر من قطاع غزة، دخلوا اعوامهم الجديدة، وسط حالة إنسانية وصحية صعبة، جراء سياسة الإهمال الطبي والتفتيش العاري ضدهم.

 الاسرى، هم :

1-الأسير حاتم محمد عطية قويدر (35 عاماً)، من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2008م، وهو محكوم بالسجن 14 عاماً ونصف.


2-الأسير هيثم أحمد سمارة عنتري (39 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد .


3-الأسير راسم فريد أحمد حسين (62 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2001م، وهو محكوم بالسجن المؤبد .

الأكثر مشاهدة

متعلقات