الهلال_كبير_آسيا .. وفرحة تجتاح مواقع التواصل

انهالت المباركات والتهاني على مواقع التواصل الاجتماعي، لفوز نادي الهلال السعودي، بفوزه في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2020 على حساب فريق أوراوا الياباني بهدفين نظيفين.

ويأتي فوز الهلال السعودي وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ البطولة القارية بعد عامي 1992 و2000، والسابعة بالنسبة للبطولات الآسيوية، حيث سجل هدفي الفريق السعودي سالم الدوسري، والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين (74 و90+3) وعلى الترتيب.

وقد تابع السعوديون والعالم العربي بأكمله المباراة التي حازت على دعم كبير من المجتمع المحلي والعربي، فانتشر هاشتاغ #الهلال_كبير_آسيا، حيث لاقى النادي دعم واسناد.

وكتب الوليد بن طلال:"الهلال بطل #دوري_أبطال_آسيا، مبروك تأهل #ممثل_الوطن لكأس العالم للأندية ٢٠٢٠م، مبروك لـ ٤،٥ مليار آسيوي زعيمهم العالمي، وحصول نادي @Alhilal_FC على اللقب الآسيوي السابع.

فيما علق الداعية عادل الكلباني:" الأحبة النصراويون أذكركم بقول الله تعالى {وبشر الصابرين}.

فيما كتبت محمد: " شكرًا رازفان .. شكرًا بحجم السماء.. مدرب جبار حقق الحلم وكتبه بإسمه عرّاب آسيا عرّاب الفرح عمله كلها بعنوان الصمت !.. قول وفعل ي كوتش