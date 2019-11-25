"إسرائيل" تطرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

طردت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي"، الليلة الماضية 24/11/2019، مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية .

وأوضحت المنظمة خلال بيان لها اليوم الاثنين، إن مدير مكتبها في "إسرائيل" وفلسطين عمر شاكر، سيغادر، الليلة، بعد تأييد "المحكمة العليا" في إسرائيل قرار الحكومة بالترحيل في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ومنحه مهلة حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبينت المنظمة أن "الترحيل يعكس اعتداء السلطات المكثف على حقوق الإنسان"، وأنها ستستمر تحت إشراف شاكر، في توثيق الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها إسرائيل في مكتب آخر لها في المنطقة.

وقال المدير التنفيذي كينيث روث لـ "هيومن رايتس ووتش" والذي سيرافق شاكر خلال مغادرته إسرائيل، إن إسرائيل تنضم اليوم إلى دول أخرى في حظر دخول باحثي هيومن رايتس ووتش، لكنها لن تنجح في إخفاء انتهاكاتها الحقوقية. .

وكانت إسرائيل ألغت تأشيرة عمل شاكر، وهو مواطن أمريكي، في مايو/أيار 2018 بذريعة أن مناصرته تنتهك قانونا لسنة 2017 يمنع دخول كل من يؤيد مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.