مئات الشقق السكنية في المستوطنات تم بناءها منذ بداية عام 2019

قال صحيفة عبرية، اليوم الاثنين، إنه تم بناء 827 شقة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى أن هناك انخفاضًا في عمليات بناء الشقق السكنية داخل المستوطنات.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن البيانات تشير لانخفاض بناء الشقق في النصف الثاني من عام 2019، مبينة أن ما تم بنائه منذ بداية العام 827 شقة بانخفاض يصل إلى 27% عن العام الماضي، حيث بنيت 2227 شقة خلال عام 2018.

وأشارت إلى أنه تم بناء أكثر من 19 ألف شقة سكنية جديدة خلال العقد الماضي، لافتة أن عام 2016 من أكثر الأعوام التي شهدت عمليات بناء تصل إلى 3211 شقة، وفي عام 2017 تم بناء 1697.

وقالت الصحيفة، أن 60% من عمليات بناء الشقق الجديدة خلال العقد الماضي تظهر أنها تمت في مستوطنات وبؤر استيطانية صغيرة، بواقع 11.628 شقة.

وأضافت أن جزء آخر من بناء تلك الشقق في المستوطنات الكبرى مثل "موديعين عيليت" 2.310، و"بيتمار عيليت" 1906، و"أرئيل" 1718، و"جفعات زئيف" 1283، و"معاليه أدوميم" 732 شقة.