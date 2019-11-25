تراجع الوضع الصحي للأسير ابراهيم أبو مخ المريض بالسرطان

تراجعت الحالة الصحية للأسير ابراهيم نايف ابراهيم أبو مخ (59 عاماً) من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل، والقابع في معتقل "النقب" الصحراوي، المريض بسرطان الدم.

ووفق هيئة شؤون الاسرى، فقد جرى نقل الأسير أبو مخ إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، لإجراء فحوصات طبية، وتبين وجود خلايا سرطانية بالدم من نوع CLL، مشيرة إلى أنه قد تم إعطاؤه مجموعة من التطعيمات الخاصة (بالرشح والإنفلونزا)، وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي لديه حالياً، وأضافت أن الأسير بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لوضعه الصحي الصعب.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى يعانون من ظروف قاسية، وانتشار أجهزة التشويش ذات الاشعاعات الخطرة بعدة سجون "إسرائيلية" والتي تنقل بينها الأسير أبو مخ لسنوات طويلة، ساهمت بإصابته بهذا المرض.

وطالبت الهيئة بضرورة تكثيف الجهود القانونية للمطالبة بالإفراج عنه وعن غيره من الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تهدد حياتهم بالموت، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو مخ.

واعتقل الاحتلال "الإسرائيلي" الأسير ابراهيم أبو مخ معتقل منذ عام 1986 ومحكوم بالسجن المؤبد وتم تحديد مدة حكمه بـ 40 عاماً، وهو من قدامى الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم قبل "اتفاقية أوسلو".