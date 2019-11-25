تعليق للمدارس بغزة والضفة غزة.. وبشرى خاصة للمعلمين

من المقرر، أن تعلق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، الدوام في تمام الساعة 11.30 من ظهر يوم غدٍ الثلاثاء، في كل من قطاع غزة والضفة المحتلة، بناءً على قرار الفصائل الوطنية والإسلامية .

وأوضح عاهد الدلو عضو الأمانة العام لاتحاد المعلمين، أن مديريات التربية والتعليم العالي، ملتزمة بقرار الفصائل الوطنية والإسلامية لتعليق الدوام، حيث سيتم التعليق آخر حصتين في الفترة الصباحية وأول حصة في الفترة المسائية.

و كانت الفصائل الفلسطينية دعت، كافة كوادرها وعناصرها للمشاركة في فعاليات غاضبة –تصعيد ميداني- يوم الثلاثاء القادم تنديدًا بالقرارات الأمريكية والتي كان آخرها على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار المستوطنات شرعية وأنها غير مخالفة للقانون.

وبخصوص قضايا المعلمين المختلفة، فأكد الدلو في تصريح إذاعي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن بداية شهر يناير سيزف الاتحاد بُشرى للمعلمين بشأن التقاعد المالي.

كما أشار الدلو إلى أن الاتحاد حريض على تحصيل حقوق المعلمين 2006، 2007، 2008، مبيناً أن رواتب المقطوعة بالتقارير كيدية سيتم مناقشتها وحلها وهناك تطمينات من أجلهم .

ويعيش معلمو وعاملو وزارة التربية والتعليم التابعين لرام الله أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، جراء ما طالهم من قطع لرواتب بعضهم، واستقطاع جزء آخر، فضلاً عن إحالة آخرين للتقاعد المالي.