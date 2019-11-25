الأحمد يشدّد على أهمية الحراك الشعبي غدًا الثلاثاء

أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير وفتح على أهمية الحراك الشعبي غدًا الثلاثاء، رفضّا للسياسات الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي بجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح الأحمد في تصريح إذاعي، أن القوى والفصائل اجتمعت في كافة المحافظات، وأنهت التحضيرات اللازمة ليوم الغضب غدًا الثلاثاء للخروج بصوت واحد يقول للعالم أجمع: "إن حقوقنا لا يمكن سرقتها من قبل الاحتلال، ولنؤكد أننا متمسكون بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير".

وأشار الأحمد، إلى أن القيادة الفلسطينية تجري البحث في عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، مبينًا أنه اذا استخدمت أميركا حق النقض "الفيتو" فانه سيتم التوجه الى الجمعية العام للامم المتحدة للانعقاد تحت بند "متحدون من أجل السلام"، لإدانة الإعلان الأميركي الأخير.