سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 25/11/2019

يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية الارتفاع اليوم الاثنين 25/11/2019 ، جراء الأحداث والتظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين والتي أثرت على العملة المحلية أمام الدولار واليورو حيث أن ارتفاع صرف الدولار واليورو أمام الليرة اللبنانية، رفع أسعار الخدمات والسلع الأساسية في البلاد نتيجة ارتفاع صرف الدولار واليورو مقابل الليرة اللبنانية، وسنعرض لكم اليوم سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة اللبنانية في المصرف المركزي اللبناني.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين الموافق 25/11/2019

سعر تحويل الدولار واليورو الي الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الأحد 24/11/2019

دولار أمريكي واحد يساوي 1517 ليرة لبنانية

ليرة لبنانية تساوي 0.000659 دولار أمريكي

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين الموافق 25/11/2019

يورو واحد يساوي 1673 ليرة لبنانية

ليرة لبنانية تساوي 0.000597

أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي تواصل الانهيار والتذبذب خاصة بعد الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتي أثرت بشكل كبير على الليرة اللبنانية والتي فقدت قيمتها، وتكبد المواطن اللبناني الخسائر جراء ارتفاع العملة المحلية بشكل جنوني وكبير

وتعاني لبنان من بداية الأحداث والاحتجاجات والتظاهرات من نفص حاد في وجود الدولار واليورو جراء الأزمة الاقتصادية والتي أدت لارتفاع الدولار واليورو مقابل الليرة اللبنانية.