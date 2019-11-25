أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين 25/11/2019

تواصل الليرة السورية تراجعها أمام الدولار الامريكي اليوم الاثنين 25/11/2019 ، فبالرغم من التباين في سعر صرفها الان أسعار صرف الليرة السورية في السوق السوداء، ان أغلب الأسعار كانت تحوم حول مستوى 710 ليرات للدولار.

وشأن الأسباب التي أدت الى تراجع الليرة، بيّن مصدر في القطاع المصرفي السوري أن سعر الصرف يتأثر بشكل أو بآخر بما يجري في لبنان، موضحا أن المصارف اللبنانية وضعت قيودا على سحب الودائع، بما لا يتجاوز مبلغا محددا أسبوعيا، وهو 1500 دولار، وأي مبلغ يزيد على ذلك يمكن سحبه بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف يقل بأكثر من 15% عن سعر الصرف السائد في السوق.

في حين ينتظر الوسط التجاري اليوم صدور تعليمات الجديدة من المصرف المركزي بخصوص تمويل المستوردات عبر صندوق مبادرة القطاع الخاص في ظل ارتفاع سعر الصرف أمام الدولار ليتجاوز 700 ليرة، والذي تزامن مع ارتفاع أسعار المواد في الأسواق حتى 20 بالمئة.

قرار المصرف المركزي قد يخفيف الطلب على الدولار في السوق «السوداء» بعد أن ارتفع سعر صرفه فوق مستوى 700 ليرة للمرة الأولى، بعد أن كانت تصريحات بعض القائمين على المبادرة وقت إطلاقها تستهدف مستوى 500 ليرة للدولار.

ارتفاع الاسعار

وبشأن الاسعار فقد أشارت الاوساط المصرفية ان الاسعار قد ارتفعت الى 20% ، بسبب انهيار الليرة وتلاعب التجار .

عبد المنعم رحال معاون مدير تموين دمشق قال " أن المديرية حتى الآن لم تصدر أي صكوك سعرية جديدة تسمح للتجار بزيادة أسعار المواد في الأسواق، مشيراً إلى أن المديرية كثفت دورياتها للضغط على تجار الجملة وإجبارهم على إبراز الفواتير وتداولها والعمل وفق الأسعار المحددة فيها.

وأوضح رحال أن مخالفة عدم الالتزام بالسعر تعرّض صاحبها للإحالة إلى القضاء إضافة إلى إغلاق المحل مدة أقصاها شهر، مبيناً أن المديرية لديها 25 دورية يومياً.